Економіка Росії відкотиться на 15 років через санкції, - Reuters
Експерти прогнозують, що 15-річне економічне зростання Росії буде втрачене до кінця 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, 2022 року економіка Росії скоротиться на 15 відсотків. При цьому 2023 року вона впаде ще на 3 відсотки. Таким чином результат 30-річних інвестицій у російську економіку буде нівельований.
Зазначається, що якщо Європа повністю відмовиться від імпорту енергоресурсів з Росії, то спад економіки стане ще набагато більш значним.
У Reuters додають, що світові економічні експерти впевнені в розширенні та посиленні санкцій проти РФ у "найближчі місяці".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України.
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