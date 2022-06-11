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Економіка Росії відкотиться на 15 років через санкції, - Reuters

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Субота 11 червня 2022 17:27
Економіка Росії відкотиться на 15 років через санкції, - Reuters Фото: економіка Росії відкотиться на 15 років через санкції (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Експерти прогнозують, що 15-річне економічне зростання Росії буде втрачене до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, 2022 року економіка Росії скоротиться на 15 відсотків. При цьому 2023 року вона впаде ще на 3 відсотки. Таким чином результат 30-річних інвестицій у російську економіку буде нівельований.

Зазначається, що якщо Європа повністю відмовиться від імпорту енергоресурсів з Росії, то спад економіки стане ще набагато більш значним.

У Reuters додають, що світові економічні експерти впевнені в розширенні та посиленні санкцій проти РФ у "найближчі місяці".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України.

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