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Економіка Росії заплатить вищу ціну за продовження війни, - британська розвідка

Фото: Росія заплатить високу ціну за продовження війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збільшення інфляції у Росії призведе до збільшення витрат фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Інфляція в Росії зросла до 6% у вересні 2023 року в порівнянні з 5,3% у серпні. Це було викликане зростанням споживчих цін, таких як продукти харчування та паливо.

"Висока інфляція майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни Росії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Центральний банк Росії (ЦБ РФ) відреагував збільшенням базової відсоткової ставки на 2 відсоткові пункти до нової базової ставки в 15%. Це найвищий показник із травня 2022 року.

Цілком імовірно, що ЦБ РФ збереже високі відсоткові ставки до 2024 року. Це, швидше за все, призведе до збільшення вартості запозичень для російських споживачів, а також, можливо, вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу, зазначає британська розвідка.

Через зростаючий попит, частково через значне збільшення військових витрат, а також тиск з боку посилення ринку праці, що продовжується, російська економіка, ймовірно, перебуває під загрозою перегріву. Це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в Росії у 2024 році вище за цільовий рівень у 4%, зазначається у зведенні.

"Висока інфляція, що зберігається, ймовірно, призведе до зниження державних витрат у реальному вираженні, особливо в таких областях, як соціальна допомога, де витрати зростають нижче інфляції. Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки насамперед на розпалювання війни", - зазначають у Міноборони Британії. .

Військові витрати РФ

Згідно з документами міністерства фінансів Росії, Кремль планує направити 30% загальних видатків держбюджету на війну 2024 року.

Раніше британська розвідка повідомляла, що плани Росії збільшувати військові витрати сприятимуть інфляційному тиску всередині країни.

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