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Экономика России заплатит более высокую цену за продолжение войны, - британская разведка

Фото: Россия заплатит высокую цену за продолжение войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Увеличение инфляции в России приведет к увеличению затрат на финансирование войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, инфляция в России выросла до 6% в сентябре 2023 года по сравнению с 5,3% в августе. Это было вызвано ростом потребительских цен, таких как продукты питания и топливо.

"Более высокая инфляция почти наверняка приведет к увеличению затрат на финансирование войны России в Украине", - говорится в сообщении.

Центральный банк России (ЦБ РФ) отреагировал увеличением базовой процентной ставки на 2 процентных пункта до новой базовой ставки в 15%. Это самый высокий показатель с мая 2022 года.

Весьма вероятно, что ЦБ РФ сохранит высокие процентные ставки до 2024 года. Это, скорее всего, приведет к увеличению стоимости заимствований для российских потребителей, а также, вероятно, повлияет на затраты российского правительства на обслуживание долга, отмечает британская разведка.

Из-за растущего спроса, частично из-за значительного увеличения военных расходов, а также продолжающегося давления со стороны ужесточения рынка труда, российская экономика, вероятно, находится под угрозой перегрева. Это с высокой вероятностью обеспечит сохранение инфляции в России в 2024 году выше целевого уровня в 4%, отмечается в сводке.

"Сохраняющаяся высокая инфляция, вероятно, приведет к снижению государственных расходов в реальном выражении, особенно в таких областях, как социальная помощь, где расходы растут ниже инфляции. Это еще раз иллюстрирует переориентацию российской экономики прежде всего на разжигание войны", - отмечают в Минобороны Британии.

Военные расходы РФ

Согласно документам министерства финансов России, Кремль планирует направить 30% общих расходов госбюджета на войну в 2024 году.

Ранее британская разведка сообщала, что планы России увеличивать военные расходы будут способствовать инфляционному давлению внутри страны.

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