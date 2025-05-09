Економіка Росії тріщить по швах: чи залишиться Путін без грошей на війну

Через санкції і падіння цін на нафту економіка Росії почала поступовий перехід від стагнації до рецесії. У чому це проявляється і які прогнози роблять експерти – в матеріалі журналіста РБК-Україна Юрія Дощатова.

Головне:

ВВП знижується, інфляція і дефіцит бюджету зростають

Чиновники в Росії визнають занепад

Споживча активність росіян знижується

Нафта продовжить дешевшати, що посилить негативні тенденції

Ситуація в економіці Росії з 2025 року почала істотно погіршуватися. Темпи зростання ВВП знижуються, інфляція збільшується і зростає дефіцит бюджету. Після стагнації, яка відбувалася в перші три роки війни, економіка країни-агресора почала демонструвати ознаки рецесії. Іншими словами, застій виробництва і торгівлі почав поступово переходити в стан падіння.

Явні негативні явища визнають уже не тільки світові експерти, їх не можуть приховувати і російські аналітики. "У промисловості спостерігається стагнація. Обсяг випуску - після збільшення наприкінці 2024 року - у січні різко скоригувався до рівня приблизно середини минулого року і потім стабілізувався. Якщо ж розглянути динаміку випуску промисловості без секторів із домінуючою присутністю ОПК, можна говорити про перехід до рецесії", - ідеться в аналізі ситуації в РФ за перший квартал 2025 року від російського Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП).

Падає виробництво і видобуток вуглеводнів

В РФ падає виробництво харчових продуктів, видобутку вуглеводнів, нафтопродуктів, будматеріалів, чорної металургії, цивільного машинобудування. "Обсяг виробництва цивільної продукції в I кварталі знижувався на 0,8% на місяць. У результаті, рівень випуску досяг найменших значень з квітня 2023 року", - йдеться в аналізі ЦМАКП.

В уряді Росії, всупереч оцінкам економістів, продовжують демонструвати оптимізм і придумують евфемізми для визначення ситуації. Уповільнення темпів зростання виробництва називають "переходом від фронтального зростання до фрагментарного" у низці галузей.

"Якщо на початку і в середині минулого року зростання було фронтальним, то зараз більш виражена фрагментація - десь зростання йде сильніше, десь йде зниження, що взагалі-то нормально - не можуть усі галузі зростати на десятки відсотків на рік. Така фрагментація в економіці, більш нерівномірні темпи зростання мають місце бути", - цитують російські ресурси заступника голови Мінекономрозвитку РФ Поліну Крючкову.

Зростання ВВП знизилося майже втричі

Але цифри за словами не сховаєш. У I кварталі 2025 року ВВП Росії збільшився лише на 1,7% у річному вираженні, що значно нижче зростання на 5,4% за аналогічний період 2024 року. У мінекономіки РФ прогнозують зростання на 2,5% у 2025 році, тоді як міжнародні експерти вважають, що воно сповільниться до 1,6% порівняно з 4,3% у 2024 році.

Інфляція 2025 року в РФ прогнозується доволі високою - на рівні 7-8,2%, за того, що торік вона становила 9,52%. Наприкінці квітня Мінфін РФ погіршив очікуваний дефіцит федерального бюджету більш ніж у 3 рази - з 0,5% ВВП до 1,7% ВВП.

Негативні зміни економіки РФ є перманентним ефектом на санкції, запроваджені партнерами України проти Росії та результатом падіння ціни на нафту, продаж якої є основним джерелом наповнення бюджету.

Базовою для бюджету РФ на 2025 рік була ціна нафти в 70 доларів за барель, при цьому критичний рівень - 60 доларів. Зараз нафта марки Brent впала нижче 60 доларів за барель, російської Urals - нижче 50 доларів. Ціна знижується як внаслідок торгових війн, оголошених США, так і збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК. Нафта може дешевшати і далі. ОПЕК+ домовилася в червні додатково збільшити видобуток на 411 000 барелів на день, незважаючи на падіння цін і очікування більш низького попиту.

Негативні очікування навіть у російських експертів

Росія в такому разі зіткнеться зі ще серйознішими труднощами, припускає російський бізнесмен Олег Дерипаска. "Нафта падає до 45 доларів за барель. Значить, курс підніметься до 115-125 рублів за долар", - вважає він. Зараз долар у РФ коштує близько 82 рублів.

Відомий російський економіст Наталя Зубаревич відзначає істотне зниження надходжень до бюджету. "Ми бачимо, що зібрано доходи - ось ті, які зібрали за січень-лютий, не квартал, вибачте, січень-лютий, - зібрали тільки 10% від річної норми. А два місяці Ц ви розумієте, це ніби 1/6 частина. 10% - замало буде. А за витратами вже майже 20% від річної норми витратили", - заявила вона.

Ситуацію в економіці можна називати по-різному, зазначає Зубаревич. Але суть від цього не змінюється. "Давайте так, це питання лінгвістики. Комусь подобається слово "уповільнення". Воно, очевидно, і визнається урядом. Мені більше подобається слово "зсув у бік рецесії", але рецесії поки що немає загалом завдяки тому, що тягнуть показники вгору оборонні сектори та регіони", - заявила експертка.

Банки "тримаються", найбільші компанії вже у збитках

Російським банкам поки що вдається працювати з непоганими результатами. Сбербанк минулого року досяг рекордного чистого прибутку в 1,58 трлн рублів (18,1 млрд доларів). Однак рентабельність капіталу банку знизилася до 24% - у 2023 році вона була 25,3%.

ВТБ у першому кварталі 2025 року збільшив чистий прибуток на 15,4% у річному вимірі, досягнувши 141,2 млрд рублів. Але річний прибуток може знизитися до 400 млрд рублів через жорстку грошово-кредитну політику й обмеження на зростання кредитування.

А ось енергетично компанії зазнають серйозних втрат. У "Газпрому" рекордні збитки. У 2024 році вони склали 1,08 трлн рублів. Це сталося через падіння експорту в Європу і зниження вартості активів. Виручка від експорту газу скоротилася у 2,6 раза, незважаючи на збільшення поставок до Китаю.

Прибуток "Роснефті" минулого року знизився на 14,4% - до 1,084 трлн рублів. Це сталося через збільшення кредитних ставок і падіння курсу рубля до долара. У січні минулого року долар коштував 89 рублів, у грудні вже 101 рубль. У 2025 році курс рубля зміцнився і в травні долар коштує близько 80 рублів. Це може бути пов'язано зі зниженням попиту на іноземну валюту на внутрішньому ринку через зниження обсягів імпорту.

Економіку РФ "витягує" ВПК

Нічого хорошого в економіці Росії незабаром очікувати не варто, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. "Зростання там відбувається у ВПК через війну. Промвиробництво - до 1,1%. Якщо прибрати ВПК, то це "мінус". Інвестиції знижуються, скоротилися трансферти в регіони - вони вже не отримують майже нічого. Зростає фармакологія, яка працює на імпортозаміщення через санкції, і хімія, яка є експортоорієнтованою галуззю, оскільки виробляє добрива", - зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

За всіма іншими відбувається уповільнення виробництва. "І це не тимчасове явище. Вони досягли стелі можливостей і зараз вже не можуть виправити ситуацію. Бюджетна подушка, яку вони ще якось підкачували, остаточно здулася", - вважає Шевчишин.

Експерт також відзначає і зниження споживчої активності. Темпи зростання роздрібних продажів у три з гаком рази нижчі за зростання доходів. "Реальні доходи зросли на 7,1% з урахуванням інфляції, а роздрібні продажі тільки на 2,2%", - зазначив Шевчишин. Така ситуація, за його словами, може бути через те, що в реальні доходи включено й доходи від депозитів.

"Йде уповільнення внутрішньої торгівлі при тому, що гроші є. Кредитування обмежені Центробанком - кажуть і так закредитовані сильно. Реальні ставки за більш-менш довгостроковими кредитами - до 40%", - зазначає експерт.

Якщо дивитися в майбутнє, то криза в економіці Росії вже поглибила свої метастази далеко за межі сектора державних фінансів, вважає екс-член ради НБУ, економіст Віталій Шапран. "У багатьох галузях і регіонах ситуація настільки критична, що коли в мене запитують, який мій прогноз щодо інфляції та ВВП Росії на 2026 рік, то я відповідаю, що для того, щоб давати такі прогнози, треба бути впевненим, що ця Росія існуватиме в її нинішньому вигляді у 2026 році", - зазначив він.

Позитивних прогнозів для російської економіки зараз знайти практично неможливо. Їх не дають не тільки московські чиновники, а й лояльні до режиму Путіна експерти. Якщо нафта продовжить дешевшати або навіть її ціна залишиться на нинішньому рівні, то в РФ доведеться істотно урізати бюджет. Насамперед, "під ніж" потраплять соціальні проєкти та капітальне будівництво.