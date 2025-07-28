Економіка Росії тріщить під тиском війни та санкцій, - Bloomberg

Як наголошується в публікації, економіка РФ, якій вдалося протриматися на плаву в перші роки після вторгнення в Україну, зараз демонструє ознаки ослаблення. Раніше здавалося, що вона навіть перегрівається, але тепер стає зрозуміло, що тріщини в системі очевидні.

Уже в листопаді 2024 року аналітики прогнозували, що 2025 стане роком споживчого спаду. Москва робить ставку на військові витрати на шкоду цивільним. Один із прикладів - церемонія за участю Путіна на атомному підводному човні "Борей-А", тоді як автопродажі в червні впали на 30%.

Центробанк знижує ставку, економіка гальмує

Центробанк Росії 25 липня знизив ключову ставку на 2 процентних пункти, продовживши політику пом'якшення. У червні ставку вже було знижено на 1 пункт.

Інфляційні побоювання поступаються місцем тривозі з приводу темпів зростання. Міністр економіки Максим Решетніков попередив про можливу рецесію.

За словами геоекономічного аналітика Алекса Кокчарова з Bloomberg Economics, на економіку РФ тиснуть наслідки війни, санкції, дефіцит робочої сили, слабкі ціни на нафту і висока ставка. Це підриває стійкість одразу кількох галузей.

Санкції та імпортозаміщення не справляються

Незважаючи на підтримку Китаю та Індії, санкції Заходу поступово руйнують критично важливі сектори. Наприклад, вугільна галузь РФ до 2022 року залежала від техніки з ЄС, США і Японії. Зараз доступ до неї перекрито.

Китайські аналоги виявилися неякісними і дефіцитними. За інформацією Bloomberg, замовлення на них доводиться робити за роки вперед. Фінансування через європейські банки та облігації також більше недоступне.

Проблеми в металургії та банківському секторі

Сектор сталі, незважаючи на оборонні замовлення, демонструє спад. На це впливає і падіння будівельного сектора, і зміцнення рубля.

За словами глави "Северстали" Олександра Шевельова, внутрішній попит на сталь може скоротитися на 10% у 2025 році. Сильний рубль також знижує експортні доходи.

Фінансова система РФ під тиском. Найбільші банки розглядають варіант держпідтримки, якщо рівень поганих боргів зросте. Bloomberg повідомляє, що реальний стан портфелів гірший за офіційні дані.

Влада зосереджена на війні, а не на економіці

Центробанк запевняє, що з капіталами банків усе гаразд, але глава "Сбербанку" Герман Греф визнає погіршення якості позик. За словами економіста Софії Донець, зростання зберігається лише в галузях, пов'язаних із військовими замовленнями. Решта показують збитки.

В умовах економічного тиску Кремль активізує вилучення активів. За останній рік вартість конфіскованого майна потроїлася. Бізнес стурбований зростанням націоналізацій.

Як каже Кокчаров, "рішення Кремля повністю підпорядковані війні". Путін не звертає уваги на зниження вуглевидобутку, падіння роздробу або скорочення лісозаготівель. Його мета - вписати себе в історію на рівні Петра I або Катерини II.