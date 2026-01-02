UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Економіка РФ входить у стагнацію. У листопаді ВВП країни зріс всього на 0,1%, - ЦПД

Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська економіка фактично зупинилася через війну Кремля проти України. Під кінець 2025 року було зафіксовано найнижчий зріст ВВП з 2023 року, що свідчить про вхід економіки в стагнацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

"За даними Мінекономрозвитку РФ, у листопаді 2025 року ВВП Росії зріс лише на 0,1% у річному вимірі. Це найгірший показник із початку 2023 року і фактичний сигнал про вхід економіки в стагнацію", - сказано у публікації.

Зокрема, промислове виробництво РФ вперше за 9 місяців пішло в мінусові показники (-0,7%). У ЦПД наголосили, що йдеться не про сезонні коливання, оскільки промисловість була основою "воєнного зростання", яка формально утримувала економічні показники у 2023-2024 роках.

Причому там додали, що навіть лояльні до Кремля аналітики фіксують різке зростання ризику рецесії вже у поточному, 2026 році.

"Вони констатують: модель економіки, що трималася на трьох опорах - бюджетному накачуванні, імпортозаміщенні та примусовому кредитуванні, - вичерпала себе", - йдеться у повідомленні.

Резюмуючи у ЦПД підкреслили, що ця ситуація є прямим наслідком війни та "управлінської неадекватності Кремля". І чим більше Москва затягує, тим гірші будуть наслідки.

"Влада РФ свідомо продовжує агресію, навіть коли економічної бази для цього уже недостатньо. Економіка РФ заходить у глухий кут. І чим довше Кремль ігнорує реальність, тим болючішими будуть наслідки", - підсумували у Центрі протидії дезінформації.

Падіння виробництва та економіки РФ

Нагадаємо, кілька тижнів тому в ЦПД також писали, що органи статистики РФ офіційно зафіксували падіння промислового виробництва в країні у листопады 2025 році.

Зокрема, найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів - понад 61%, бульдозерів - майже 54%, пасажирських вагонів - 50%, ліфтів - понад 37%, автомобільне виробництво обвалилося на більш ніж 34%.

Також The Washington Post нещодавно писало, що РФ стикається з серйозними економічними труднощами через війну в Україні, і в 2026 році ситуація може значно погіршитися.

Детальніше про те, що не так з економікою РФ і хто її тримає на плаву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні