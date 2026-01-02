Економіка РФ входить у стагнацію. У листопаді ВВП країни зріс всього на 0,1%, - ЦПД

"За даними Мінекономрозвитку РФ, у листопаді 2025 року ВВП Росії зріс лише на 0,1% у річному вимірі. Це найгірший показник із початку 2023 року і фактичний сигнал про вхід економіки в стагнацію", - сказано у публікації.

Зокрема, промислове виробництво РФ вперше за 9 місяців пішло в мінусові показники (-0,7%). У ЦПД наголосили, що йдеться не про сезонні коливання, оскільки промисловість була основою "воєнного зростання", яка формально утримувала економічні показники у 2023-2024 роках.

Причому там додали, що навіть лояльні до Кремля аналітики фіксують різке зростання ризику рецесії вже у поточному, 2026 році.

"Вони констатують: модель економіки, що трималася на трьох опорах - бюджетному накачуванні, імпортозаміщенні та примусовому кредитуванні, - вичерпала себе", - йдеться у повідомленні.

Резюмуючи у ЦПД підкреслили, що ця ситуація є прямим наслідком війни та "управлінської неадекватності Кремля". І чим більше Москва затягує, тим гірші будуть наслідки.

"Влада РФ свідомо продовжує агресію, навіть коли економічної бази для цього уже недостатньо. Економіка РФ заходить у глухий кут. І чим довше Кремль ігнорує реальність, тим болючішими будуть наслідки", - підсумували у Центрі протидії дезінформації.