Економіка РФ нестійка і обмежуватиме можливості воювати проти України, - ISW

Росія втрачає здатність ефективно забезпечувати оборонний сектор, зберігаючи економічну стабільність. Це відбувається через зростаючі витрати на війну, корупцію, брак робочої сили та інших факторів.

Перш ніж зробити висновки, аналітики привели для розуміння інформацію останніх днів щодо російських фінансів.

Зокрема, 7 грудня міністр оборони США Ллойд заявив, що Росія витратила на війну проти України понад 200 млрд доларів і зазнала щонайменше 700 тисяч втрат з лютого 2022 року. При цьому нещодавні втрати становили загалом 1000 солдатів на день.

У понеділок, 9 грудня, український Центр протидії дезінформації повідомив, що ліквідні активи Росії в її Фонді національного добробуту скоротилися зі 140 млрд доларів у лютому 2022 року до 53,8 млрд доларів станом на 1 грудня 2024 року. Центр зазначив, що РФ все більше покладається на резерви китайського юаня та продаж золота для покриття свого бюджетного дефіциту, а також виділяє третину свого національного бюджету на 2025-2027 роки на оборонні витрати, що свідчить про нестійкий пріоритет війни на шкоду економічній стабільності.

Крім цього, генеральний прокурор Росії Ігор Краснов заявив 9 грудня, що корупційні злочини, включно з хабарництвом, зросли майже на 30% у 2024 році порівняно з 2023 роком. При цьому влада РФ притягнула до дисциплінарної відповідальності понад 30 тисяч російських чиновників за корупційні порушення у 2024 році.

Висновок ISW

Аналітики вважають, що зростання економічного тиску на Росію, викликане війною, у поєднанні з широко поширеною корупцією, нестачею робочої сили і неефективністю російської оборонної промисловості, ймовірно, посилять вартість війни для Росії і ще більше підірвуть її здатність ефективно підтримувати діяльність оборонного сектора, зберігаючи при цьому економічну стабільність.

Раніше в ISW вже спостерігали повідомлення про подібні тенденції та статистику в російській економіці. Вони вказували на те, що економічна траєкторія Росії є нестійкою в середньостроковій і довгостроковій перспективі та дедалі більше обмежуватиме її можливості вести війну проти України.