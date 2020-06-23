Экономика пока не растет: потребление электроэнергии не увеличилось

Уровень потребления электроэнергии в энергосистеме Украины в течение 15-21 июня по сравнению с предыдущей неделей снизился. Сокращение произошло как в выходные, так и в рабочие дни.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По данным компании, среднесуточное потребление в рабочие дни уменьшилось на 0,4% (до 360,3 млн кВт·ч против 361,7 млн кВт·ч).

"Однако это все же на 6,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (385,6 млн кВт·ч)", - отметили в пресс-службе.

В выходные среднесуточное потребление снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей (341,2 млн кВт·ч против 346,9 млн кВт·ч).

В целом 15-21 июня 2020 года потребление (по оперативным данным) составило 2,4 млрд кВт·ч.

Напомним, потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению апрелем прошлого года на 8% до 9028 млн кВт∙ч.

По оперативным данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в мае 2020 года составляло 10,584 млрд кВт·ч, что на 6,2% меньше аналогичного показателя в мае 2019 года (11,28 млрд кВт·ч).