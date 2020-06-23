Економіка поки не зростає: споживання електроенергії не збільшилося

Рівень споживання електроенергії в енергосистемі України упродовж 15-21 червня в порівнянні з попереднім тижнем знизився. Скорочення відбулося як у вихідні, так і в робочі дні.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

За даними компанії, середньодобове споживання в робочі дні зменшилося на 0,4% (до 360,3 млн кВт·год проти 361,7 млн кВт·год).

"Однак це все ж на 6,6% менше, ніж у аналогічному періоді 2019 року (385,6 млн кВт·год)", - зазначили в прес-службі.

У вихідні середньодобове споживання знизилося на 1,6% у порівнянні з попереднім тижнем (341,2 млн кВт·год проти 346,9 млн кВт·год).

Загалом 15-21 червня 2020 року споживання (за оперативними даними) становило 2,4 млрд кВт·год.

Нагадаємо, споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось порівняно квітнем минулого року на 8% до 9028 млн кВт∙год.

За оперативними даними "Укренерго", споживання електроенергії в травні 2020 року становило 10,584 млрд кВт·год, що на 6,2% менше аналогічного показника в травні 2019 року (11,28 млрд кВт·год).