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Экономика оживляется. На какие товары восстанавливается спрос в Украине: ответ Нацбанка

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Воскресенье 19 июня 2022 11:47
Экономика оживляется. На какие товары восстанавливается спрос в Украине: ответ Нацбанка Фото: на какие товары восстанавливается спрос в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, спрос на товары среди украинцев изменился. Однако, экономика постепенно адаптируется к новым реалиям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой в інтервью для "24 каналу".

По словам Рожковой, в первые месяцы войны украинцы отдавали предпочтение товарам первой необходимости: еде, медикаментам, каким-то простым вещам.

В то же время сейчас восстанавливается спрос на промышленные товары, одежду или услуги. В частности покупать импортированные вещи, например, стиральные машины и автомобили, украинцы начали также чаще.

Как отметила замглавы НБУ, экономика пока не достигла довоенного состояния. Разрушение инфраструктуры, объектов промышленного производства, выезд украинцев за границу – спровоцировали серьезные потери для экономики. Речь идет об около 100 млрд долларов. Однако экономика понемногу начинает работать.

Напомним, РБК-Украина писало о том, чего ожидать покупателям первичной недвижимости.

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