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Економіка пожвавлюється. На які товари відновлюється попит в Україні: відповідь Нацбанку

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Неділя 19 червня 2022 11:47
Економіка пожвавлюється. На які товари відновлюється попит в Україні: відповідь Нацбанку Фото: на які товари відновлюється попит в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, попит на товари серед українців змінився. Однак, економіка поступово адаптовується до нових реалій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першої заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової в інтерв'ю для "24 каналу".

За словами Рожкової, в перші місяці війни українці віддавали перевагу товарам першої необхідності: їжі, медикаментам, якимось простим речам.

Водночас наразі відновлюється попит на промислові товари, одяг або ж послуги. Зокрема купувати імпортовані речі, наприклад, пральні машини й автомобілі, українці почали також частіше.

Як відзначила заступниця голова НБУ, економіка поки не досягла довоєнного стану. Руйнування інфраструктури, об'єктів промислового виробництва, виїзд українців за кордон - спровокували серйозні втрати для економіки. Йдеться про близько 100 млрд доларів. Однак економіка потроху починає працювати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чого очікувати покупцям первинної нерухомості.

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