Економічних причин підвищувати тарифи на залізничні перевезення наразі немає, - експерт

Останніми місяцями обсяги перевезень Укрзалізниці суттєво зростають, у тому числі завдяки роботі морського коридору. Це дає змогу компанії акумулювати значні ресурси для операційної та інвестиційної діяльності, а відтак - не повертатися до питання підвищення тарифів на вантажні перевезення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка.
"Основна причина зростання обсягів перевезень, безумовно, - це розблокування портів і повернення позицій по експортним вантажопотокам. УЗ має можливість збільшувати відправлення в першу чергу в напрямку портів, і це виявляється у великому зростанні її операційних показників. Безумовно, тут головне завдання - щоб цей ріст був забезпечений достатньою кількістю тяги та вагонів. А найголовніше - щоб вартість цих перевезень була конкурентною, і виступала додатковим аргументом на користь вітчизняного товаровиробника, його позицій на зовнішніх експортних ринках", - зауважив Вовк.
Він нагадав, що керівництво УЗ нещодавно теж визнало, що питання підвищення тарифів на перевезення не є нагальним - тому що наразі для цього немає підстав.
"Укрзалізниця сама недавно заявила, що питання підвищення тарифів не пропрацьовується операційно, і немає економічного підґрунтя, оскільки наявного рівня надходжень від зростання перевезень достатньо для того, щоб УЗ могла покривати свої операційні витрати і акумулювати необхідні кошти для реалізації більш ніж масштабної програми капітальних інвестицій. Тобто, якщо говорити коротко, питання розгляду і перегляду тарифів наразі є не на часі, і УЗ сама це визнає", - резюмував експерт.
Нагадаємо, у проекті фінансового плану на 2024 рік УЗ очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення.
У січні 2024 року компанія експортувала 7,5 мільйонів тонн вантажів. Це на чверть більше листопада 2023, який вже був рекордним за загальним обсягом вантажоперевезень від початку повномасштабного вторгнення.
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