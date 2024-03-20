Экономических причин повышать тарифы на железнодорожные перевозки нет, - эксперт

"Основная причина роста объемов перевозок, безусловно, - это разблокирование портов и возврат позиций по экспортным грузопотокам. УЗ имеет возможность увеличивать отправку в первую очередь в направлении портов, и это проявляется в большом росте ее операционных показателей. Безусловно, здесь главная задача - чтобы этот рост был обеспечен достаточным количеством тяги и вагонов. А самое главное - чтобы стоимость этих перевозок была конкурентной, и выступала дополнительным аргументом в пользу отечественного товаропроизводителя, его позиций на внешних экспортных рынках", - отметил Вовк.

Он напомнил, что руководство УЗ недавно тоже признало, что вопрос повышения тарифов на перевозку не является насущным - потому что на данный момент для этого нет оснований.

"Укрзализныця сама недавно заявила, что вопрос повышения тарифов не прорабатывается операционно, и нет экономической подоплеки, поскольку имеющегося уровня поступлений от роста перевозок достаточно для того, чтобы УЗ могла покрывать свои операционные расходы и аккумулировать необходимые средства для реализации более чем масштабной программы капитальных инвестиций. То есть, если говорить коротко, вопрос рассмотрения и пересмотра тарифов пока не ко времени, и УЗ сама это признает", - резюмировал эксперт.

Напомним, в проекте финансового плана на 2024 год УЗ ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки.

В январе 2024 года компания экспортировала 7,5 миллиона тонн грузов. Это на четверть больше ноября 2023 г., который уже был рекордным по общему объему грузоперевозок с начала полномасштабного вторжения.