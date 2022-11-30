Економічні проблеми, викликані війною в Україні, сіють розбіжності між США та ЄС, - WSJ

Зазначається, що після початку повномасштабної війни США втрутилися, щоб замінити Росію як одного з найбільших енергетичних постачальників. Однак постачання газу з США обходиться для країн ЄС набагато дорожче. Це створює навантаження на виробничу базу Європи.

Крім того, ЄС потребує підтримки США для зміцнення оборони та уникнення конфронтації з Росією.

За даними видання, європейські лідери починають висловлювати розчарування через те, що все більше покладаються на США у питаннях безпеки та економічної стабільності.

Очікується, що Макрон під час свого візиту до США обговорить це. За словами французьких джерел, він хоче натиснути на Байдена, щоб знизити ризик ширшого конфлікту між Росією та Заходом через Україну. При цьому Макрон заявляє, що Україна сама має вирішити, коли та як вести переговори з РФ.

Загроза для промисловості

За словами французьких чиновників, Макрон вважає загрозою для європейської промисловості новий закон США про зниження інфляції. Він передбачає величезні субсидії та податкові пільги для продуктів, виготовлених із використанням деталей з Північної Америки та зібраних там. Європейські політики бояться, що багато компаній через це і високі ціни на електрику подумують про перенесення виробництв у США.

Ймовірно, президент Франції планує попросити Байдена про винятки для європейських компаній, які можна порівняти з тими, що надаються фірмам з Канади та Мексики. У Білому домі підтвердили, що це питання може бути винесене на переговори, але не очікують на вирішення.

Зазначається, що минулого тижня Макрон запросив представників найбільших компаній до Єлисейського палацу та попросив не переносити виробництва. Крім того, керівництво Франції закликає, щоб ЄС виступив єдиним фронтом проти нового американського закону та запровадив свої пільги для європейських товарів.

Питання України

Зазначається, що незважаючи на розбіжності, Макрон та Байден мають теплі та дружні стосунки. Планується, що під час візиту президенти також обговорюватимуть військову підтримку України.

В останні місяці Франція посилила свою допомогу, надавши дві системи ППО Crotale та дві реактивні системи залпового вогню. Крім того, падіння ракети в Польщі було нагадуванням, що війна близька до території НАТО.

Видання зазначає, що Макрон позиціонує себе як перемовника між Заходом та Росією, проте його часті розмови з Путіним викликають роздратування у деяких лідерів у Східній Європі. Вони вважають, що французький лідер занадто м'який щодо Путіна.

Також Макрон нещодавно заявив про посередницьку роль Китаю між РФ та Україною. Ймовірно, це також стане темою переговорів Байдена та французького президента.