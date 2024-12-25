Економічні обмеження завадять Кремлю в боротьбі з демографічним спадом, - ISW

Через санкції та інші чинники Кремль має економічні обмеження. Це, ймовірно, перешкоджатиме його зусиллям із нав'язування політики боротьби з довгостроковим демографічним спадом у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Перш ніж дійти висновку, аналітики нагадали заяву губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна від 23 грудня. Він сказав, що регіон у 2025 році виплачуватиме материнський капітал у розмірі 1 млн рублів (близько 10 тисяч доларів) за народження кожної дитини.

Нікітін уточнив, що влада Нижегородської області виділить один млн рублів на першу і другу дитину з федеральних і регіональних фондів, і виділить ще один мільйон рублів на третю і четверту дитину виключно з регіонального бюджету.

На думку експертів в ISW, російська регіональна влада, ймовірно, продовжить розширювати виплати материнського капіталу в рамках директиви Кремля щодо вирішення довгострокових демографічних проблем. Однак російському уряду може бути важко виплачувати великі виплати материнського капіталу з плином часу, оскільки російська економіка постійно відчуває напругу через війну в Україні, а також міжнародні санкції і зростаючий брак робочої сили.

Крім того, російське державне новинне агентство РИА Новости повідомило 24 грудня, що ознайомилося з листом, який Центральний банк Росії надіслав у відповідь на запит депутата Державної Думи Росії Дениса Парфьонова. У ньому Центральний банк заявив, що зниження ключової ставки відсотка для стимулювання попиту, коли "попит уже перевищує пропозицію", це "небезпечно".

Також ЦБ заявив, що нинішній дефіцит робочої сили, обладнання та транспорту в Росії означає, що дешеві кредити не одразу дадуть виробникам додаткові ресурси, а тільки посилять конкуренцію за ресурси і збільшать ціни.

Аналітики нагадали, що Центральний банк Росії підвищив ключову ставку відсотка до 21 відсотка в жовтні 2024 року, а глава банку Ельвіра Набіулліна нещодавно заявила, що банк може підвищити її ще більше.

Зі свого боку російський диктатор Володимир Путін спробував під час "Прямої лінії" 19 грудня спробував зобразити російську економіку як "стабільну і надійну", а також звинуватив ЦБ Росії і Набіулліну в неправильному поводженні з підвищенням процентних ставок.