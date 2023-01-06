Економічні настрої в Європі покращилися вперше з початку війни РФ проти України

Щомісячний індекс економічних настроїв Єврокомісії зріс до 95,8 у грудні з 94,0 у листопаді, що стало першим висхідним рухом після падіння з рекордного максимуму 114,0 у лютому, коли Росія вторглася в Україну.

Настрої в промисловості покращилися до -1,5 з -1,9, а настрої в секторі послуг, які роблять найбільший внесок у зростання єврозони, більш ніж подвоїлися до 6,3 з 3,1.

Споживачі, рітейлери та будівельна галузь також були налаштовані оптимістичніше, сигналізуючи про те, що очікуване уповільнення економічного зростання в останні три місяці 2022 року і перші три місяці 2023 року, ймовірно, буде неглибоким.

Крім того, інфляційні очікування споживачів на 12 місяців різко впали в грудні до 23,7 пунктів з 29,9 пунктів у листопаді, а очікування виробників за відпускною ціною впали до 38,4 пунктів з 40,4 пунктів у листопаді.

За даними Євростату, роздрібний продаж у єврозоні зріс у листопаді більше, ніж очікувалося, завдяки збільшенню продажів палива на заправних станціях.

Роздрібні продажі є показником споживчого попиту, який постраждав від високих цін на енергоносії, які спричинили рекордне зростання споживчої інфляції.