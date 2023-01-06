UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Економічні настрої в Європі покращилися вперше з початку війни РФ проти України

Фото: економіка єврозони виходить із кризи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економічні настрої в єврозоні покращились у грудні 2022 року вперше з початку війни РФ проти України. Дані Єврокомісії показали великий оптимізм у всіх секторах економіки та різке зниження інфляційних очікувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Щомісячний індекс економічних настроїв Єврокомісії зріс до 95,8 у грудні з 94,0 у листопаді, що стало першим висхідним рухом після падіння з рекордного максимуму 114,0 у лютому, коли Росія вторглася в Україну.

Настрої в промисловості покращилися до -1,5 з -1,9, а настрої в секторі послуг, які роблять найбільший внесок у зростання єврозони, більш ніж подвоїлися до 6,3 з 3,1.

Споживачі, рітейлери та будівельна галузь також були налаштовані оптимістичніше, сигналізуючи про те, що очікуване уповільнення економічного зростання в останні три місяці 2022 року і перші три місяці 2023 року, ймовірно, буде неглибоким.

Крім того, інфляційні очікування споживачів на 12 місяців різко впали в грудні до 23,7 пунктів з 29,9 пунктів у листопаді, а очікування виробників за відпускною ціною впали до 38,4 пунктів з 40,4 пунктів у листопаді.

За даними Євростату, роздрібний продаж у єврозоні зріс у листопаді більше, ніж очікувалося, завдяки збільшенню продажів палива на заправних станціях.

Роздрібні продажі є показником споживчого попиту, який постраждав від високих цін на енергоносії, які спричинили рекордне зростання споживчої інфляції.

Нагадаємо, дані за грудень у Франції, Німеччині та Іспанії свідчать, що Європа виходить з інфляційної кризи, оскільки ціни почали знижуватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзЕЦБ