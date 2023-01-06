Экономические настроения в Европе улучшились впервые с начала войны РФ против Украины

Ежемесячный индекс экономических настроений Еврокомиссии вырос до 95,8 в декабре с 94,0 в ноябре, что стало первым восходящим движением после падения с рекордного максимума в 114,0 в феврале, когда Россия вторглась в Украину.

Настроения в промышленности улучшились до -1,5 с -1,9, а настроения в секторе услуг, которые вносят наибольший вклад в рост еврозоны, более чем удвоились до 6,3 с 3,1.

Потребители, ритейлеры и строительная отрасль также были настроены более оптимистично, сигнализируя о том, что ожидаемое замедление экономического роста в последние три месяца 2022 года и первые три месяца 2023 года, вероятно, будет неглубоким.

Кроме того, инфляционные ожидания потребителей на 12 месяцев резко упали в декабре до 23,7 пункта с 29,9 пункта в ноябре, а ожидания производителей по отпускной цене упали до 38,4 пункта с 40,4 пункта в ноябре.

По данным Евростата, розничные продажи в еврозоне выросли в ноябре больше, чем ожидалось, благодаря увеличению продаж топлива на заправочных станциях.

Розничные продажи являются показателем потребительского спроса, который пострадал от высоких цен на энергоносители, вызвавших рекордный рост потребительской инфляции.