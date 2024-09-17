Економічне бронювання не розв’яже проблему з дефіцитом кадрів, яка вже існує в Україні, - Риженков

"Від початку війни було мобілізовано 9000 наших співробітників, це 16% персоналу. Чому? Бо мобілізувати чоловіків на великому прозорому підприємстві набагато простіше. Тому треба думати, як саме для прозорих компаній розвʼязувати цю проблему. У нас, як у стратегічного підприємства, є бронь на 50% співробітників. Але вона не виправила ситуацію", - каже Риженков.

Він пояснив, що підготовка спеціаліста зазвичай займає 2-3 роки, тому компанія просто не встигає підготувати нові кадри. Натомість, економічне бронювання, яке пропонують чиновники, не вирішить проблему з дефіцитом кадрів, а лише розділить суспільство.

"Економічне бронювання несе політично-соціальні ризики і може розділити суспільство. Крім того, у нас багато працівників, які заробляють від 15 до 30 тисяч грн. Вони вже не підпадають під економічну бронь, але є дуже важливими для нас. Тому саме по собі економічне бронювання проблему не розв’яже: має бути комплекс рішень, який дасть змогу економіці функціонувати й водночас залучати достатньо людей в армію", - переконаний Риженков.

Як відомо, раніше з’явилася інформація, що в Офісі президента відмовилися від ідеї "економічного бронювання", яка передбачає бронювання тільки для українців з високими зарплатами. Такий підхід викликав хвилю критики серед військових, експертів і населення. Але пізніше окремі чиновники все ж повернулися до цієї ідеї.

Натомість економісти заявляють, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки через вилучення у підприємств кваліфікованих та досвідчених співробітників, на підготовку яких потрібно чимало часу та ресурсів. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.