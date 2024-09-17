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Экономическое бронирование не решит проблему с дефицитом кадров, которая уже существует в Украине, - Рыженков

Фото: экономическое бронирование не решит проблему с дефицитом кадров (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Дефицит кадров – это главный вызов для промышленных предприятий Украины, ведь сейчас они столкнулись с ситуацией, когда не могут увеличить производство из-за нехватки работников.

Об этом заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"С начала войны было мобилизовано 9000 наших сотрудников, это 16% персонала. Почему? Потому что мобилизовать мужчин на крупном прозрачном предприятии намного проще. Поэтому надо думать, как именно для прозрачных компаний решать эту проблему. У нас, как у стратегического предприятия, есть бронь на 50% сотрудников. Но она не исправила ситуацию", - говорит Рыженков.

Он пояснил, что подготовка специалиста, как правило, занимает 2-3 года, поэтому компания просто не успевает подготовить новые кадры. В то же время экономическое бронирование, которое предлагают чиновники, не решит проблему с дефицитом кадров, а лишь разделит общество.

"Экономическое бронирование несет политико-социальные риски и может разделить общество. Кроме того, у нас много работников, которые зарабатывают от 15 до 30 тысяч грн. Они уже не подпадают под экономическую бронь, но очень важны для нас. Поэтому само по себе экономическое бронирование проблему не решит: должен быть комплекс решений, который позволит экономике функционировать и привлекать достаточно людей в армию", - убежден Рыженков.

Как известно, ранее появилась информация, что в Офисе президента отказались от идеи "экономического бронирования", предполагающей бронирование только для украинцев с высокими зарплатами. Такой подход вызвал волну критики среди военных, экспертов и населения. Но позже отдельные чиновники все же вернулись к этой идее.

Экономисты же заявляют, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики из-за изъятия у предприятий квалифицированных и опытных сотрудников, на подготовку которых требуется немало времени и ресурсов. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.

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