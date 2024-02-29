Економічна мобілізація - правильний механізм, але суми відрахувань мають бути реальними, - експерт

"Для того, щоб механізм був економічно обґрунтований, сума бронювання повинна формуватися як відсоток від зарплати. І чим вища зарплата цього конкретного працівника, якого хоче забронювати підприємство, тим вищим буде додатковий платіж. Єдине, що треба визначити правильно - відсоток від зарплати, щоб це не було надто обтяжливо", - наголосив Новак.

Він висловив переконання, що саме в помірності цього відсотка від зарплатні лежить основа справедливого механізму, адже якщо він буде надто високим, то роботодавці будуть шукати інші шляхи уберегти спеціалістів.

"Якщо відсоток буде помірний, грубо кажучи, в межах 10-15%, то, в принципі, кожен роботодавець може додатково сплатити за потрібного йому спеціаліста, і забронювати його. Якщо ж відсоток буде, умовно кажучи, 50% від зарплати чи, не дай Боже, 100% - то, звичайно, кожен роботодавець буде шукати всі можливі і неможливі варіанти, як обійти цю норму, і при цьому зберегти важливого для себе працівника. Тож все буде залежати від суми платежу за бронювання і відсотка від зарплати. Якщо не надто обтяжливо, то більшість погодиться, і поставиться з розумінням", - наголосив Новак.

Як відомо, у Кабміні наразі розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.