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Экономическая мобилизация - правильный механизм, но суммы отчислений должны быть реальными, - эксперт

Фото: экономическая мобилизация – правильный механизм, но суммы отчислений должны быть реальными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Путь добровольной мобилизации единственно верен для государства, но должен предусматривать стимулы и для мобилизованного, и для работодателя, если он хочет сохранить работника. Единственное, что нужно - это разумно определить сумму, которая не будет обременительной для работодателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета экономистов Украины Андрея Новака.

"Для того чтобы механизм был экономически обоснован, сумма бронирования должна формироваться как процент от зарплаты. И чем выше зарплата этого конкретного работника, которого хочет забронировать предприятие, тем выше будет дополнительный платеж. Единственное, что нужно определить правильно - процент от зарплаты, чтобы это не было слишком обременительно", - подчеркнул Новак.

Он убежден, что именно в умеренности этого процента от зарплаты лежит основа справедливого механизма, ведь если он будет слишком высоким, то работодатели будут искать другие пути уберечь специалистов.

"Если процент будет умеренный, грубо говоря, в пределах 10-15%, то, в принципе, каждый работодатель может дополнительно оплатить нужного ему специалиста, и забронировать его. Если же процент будет, условно говоря, 50% от зарплаты или нет дай Бог, 100% - это, конечно, каждый работодатель будет искать все возможные и невозможные варианты, как обойти эту норму, и при этом сохранить важного для себя работника, так что все будет зависеть от суммы платежа за бронирование и процента от зарплаты. слишком обременительно, то большинство согласится, и отнесется с пониманием", - подчеркнул Новак.

Как известно, в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

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Мобилизация в Украине