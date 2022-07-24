Экономический рост в США замедляется, но рецессии еще можно избежать, - министр финансов

Экономический рост в США замедляется и существует риск рецессии, но существенного падения основных финансовых показателей еще можно избежать.

Йеллен подчеркнула, что высокие показатели найма нового персонала и рост потребительских расходов на непродовольственные товары показывают, что экономика США в настоящее время не находится в рецессии. Уровень найма в США в июне оставался высоким: было создано 372 тысячи рабочих мест, а уровень безработицы остался на уровне 3,6%.

"Я не говорю, что мы обязательно избежим рецессии. Но я думаю, что есть путь, который сохранит рынок труда сильным и снизит инфляцию", - заявила министр финансов.

ВВП США сократился на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале, и ожидается, что отчет, опубликованный в четверг, покажет рост всего на 0,4% во втором квартале. Йеллен убеждена, что даже если показатель за второй квартал будет отрицательным, это не будет сигналом о начале рецессии, учитывая силу рынка труда и высокий спрос.