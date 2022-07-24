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Економічне зростання в США сповільнюється, але рецесії ще можна уникнути, - міністр фінансів

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Вашингтон, Неділя 24 липня 2022 23:43
Економічне зростання в США сповільнюється, але рецесії ще можна уникнути, - міністр фінансів Фото: міністр фінансів США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Економічне зростання в США сповільнюється і існує ризик рецесії, але істотного падіння основних фінансових показників ще можна уникнути.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Йеллен підкреслила, що високі показники найму нового персоналу і зростання споживчих витрат на непродовольчі товари показують, що економіка США зараз не знаходиться в рецесії. Рівень найму в США в червні залишався високим: було створено 372 тисячі робочих місць, а рівень безробіття залишився на рівні 3,6%.

"Я не кажу, що ми обов'язково уникнемо рецесії. Але я думаю, що є шлях, який збереже ринок праці сильним і знизить інфляцію", - заявила міністр фінансів.

ВВП США скоротився на 1,6% в річному численні в першому кварталі, і очікується, що звіт, опублікований в четвер, покаже зростання всього на 0,4% у другому кварталі. Йеллен переконана, що навіть якщо показник за другий квартал буде негативним, це не буде сигналом про початок рецесії, враховуючи силу ринку праці і високий попит.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в новому пакеті військової допомоги США нададуть Україні близько 580 дронів PhoenixGhost.

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