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Экономический кризис в Турции: компания Apple временно приостановила продажи

Автор: Иванна Шовкун

Компания Apple временно приостановила продажу своих устройств в Турции из-за экономического кризиса в стране. Турецкая лира обвалилась после обещания президента Реджепа Тайипа Эрдогана выиграть "экономическую войну за независимость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

В онлайн-магазине Apple покупатели из Турции не могут приобрести товар. На сайте невозможно добавить продукцию в виртуальную корзину. После такого действия на экране показывает надпись "Недоступно сейчас".

Информации о возобновлении продаж Apple в Турции пока нет.

Известно, что лира упала до 13,15 по отношению к доллару. Во вторник цена достигла исторического минимума 13,45. Валюта обновляет минимумы в течение 11 сессий подряд, в результате чего потери с начала года составили 43%, с падением почти на 24% с начала прошлой недели.

Напомним, в Турции начались акции протеста из-за обвала местной валюты - лиры - по отношению к доллару. Протестующие требуют отставки правительства.

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AppleТурцияЭкономический кризис