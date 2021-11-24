Экономический кризис в Турции: компания Apple временно приостановила продажи

В онлайн-магазине Apple покупатели из Турции не могут приобрести товар. На сайте невозможно добавить продукцию в виртуальную корзину. После такого действия на экране показывает надпись "Недоступно сейчас".

Информации о возобновлении продаж Apple в Турции пока нет.

Известно, что лира упала до 13,15 по отношению к доллару. Во вторник цена достигла исторического минимума 13,45. Валюта обновляет минимумы в течение 11 сессий подряд, в результате чего потери с начала года составили 43%, с падением почти на 24% с начала прошлой недели.