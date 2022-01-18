Экономические последствия пандемии: доверие к демократиям падает во всем мире

Уровень общественного доверия к правительствам, управляющим демократиями в мире, упал до нового минимума в связи пандемией. Согласно опросу группы Edelman, доверие снижается на фоне широко распространенного чувства экономического пессимизма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Исследование показало, что триллионы долларов на стимулирование, потраченные самыми богатыми странами мира на поддержку своей экономики во время пандемии, не смогли вселить прочное чувство уверенности.
"У нас действительно крах доверия к демократиям", - сказал Ричард Эдельман, чья коммуникационная группа Edelman опубликовала опрос более 36 000 респондентов в 28 странах, опрошенных в период с 1 по 24 ноября прошлого года.
По его словам, все сводится к вопросу: "Есть ли у вас чувство экономической уверенности?". Он отметил высокий уровень обеспокоенности по поводу потери рабочих мест, связанной либо с пандемией, либо с автоматизацией.
Барометр доверия Эдельмана, который в течение двух десятилетий опрашивает людей о доверии своим правительствам, СМИ, бизнесу и неправительственным организациям, наоборот, показал рост показателей в нескольких автократических государствах, особенно в Китае.
Больше всего доверия населения за последний год потеряли институты в Германии, снизившейся на 7 пунктов до 46, Австралии - 53 (-6), Нидерландах - 57 (-6), Южной Корее - 42 (-5) и США в 43 (-5).
Напротив, общественное доверие к институтам в Китае составило 83%, что на 11 пунктов выше, в Объединенных Арабских Эмиратах - 76% (+9) и в Таиланде - 66% (+5).
В Японии только 15% людей считают, что они и их семьи будут жить лучше через пять лет, в то время как в большинстве других демократий по тому же вопросу колеблется от 20 до 40%.
Но в Китае почти две трети с оптимизмом смотрели на свое экономическое благополучие, а 80% индийцев считали, что через пять лет им станет лучше.
Бизнес, благодаря своей роли в разработке вакцин и адаптации методов работы и розничной торговли, сохранил высокий уровень доверия во всем мире, хотя и с оговорками в отношении своей приверженности социальной справедливости.
Напомним, американский инвестиционный банк JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса. В этом году также ожидается полное восстановление мировой экономии.