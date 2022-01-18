Економічні наслідки пандемії: довіра до демократій падає у всьому світі

Дослідження показало, що трильйони доларів на стимулювання, витрачені найбагатшими країнами світу на підтримку своєї економіки під час пандемії, не змогли вселити міцне почуття впевненості.

"Ми дійсно маємо крах довіри до демократій", - сказав Річард Едельман, чия комунікаційна група Edelman опублікувала опитування понад 36 000 респондентів у 28 країнах, опитаних у період з 1 по 24 листопада минулого року.

За його словами, все зводиться до питання: "Чи є у вас почуття економічної впевненості?". Він відзначив високий рівень стурбованості з приводу втрати робочих місць, пов'язаної або з пандемією, або з автоматизацією.

Барометр довіри Едельмана, який протягом двох десятиліть опитує людей про довіру своїм урядам, ЗМІ, бізнесу і неурядовим організаціям, навпаки, показав зростання показників в декількох автократичних державах, особливо в Китаї.

Найбільше довіри населення за останній рік втратили інститути в Німеччині, що знизилася на 7 пунктів до 46, Австралії - 53 (-6), Нідерландах - 57 (-6), Південній Кореї - 42 (-5) і США в 43 (-5).

Навпаки, суспільна довіра до інститутів в Китаї склала 83%, що на 11 пунктів вище, в Об'єднаних Арабських Еміратах - 76% (+9) і в Таїланді - 66% (+5).

У Японії лише 15% людей вважають, що вони та їхні сім'ї будуть жити краще через п'ять років, тоді як більшість інших демократій з того ж питання коливається від 20 до 40%.

Але в Китаї майже дві третини з оптимізмом дивилися на своє економічне благополуччя, а 80% індійців вважали, що через п'ять років їм стане краще.

Бізнес, завдяки своїй ролі в розробці вакцин та адаптації методів роботи та роздрібної торгівлі, зберіг високий рівень довіри у всьому світі, хоча і з застереженнями щодо своєї прихильності до соціальної справедливості.