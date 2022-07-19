Экономические ожидания украинцев ухудшились за последний месяц: что стало причиной

Как отмечают аналитики Info Sapiens, в июне продолжается тенденция снижения подъема в экономических настроениях, который наблюдался в начале полномасштабного вторжения России.

"Только за счет этого Индекс потребительских настроений был аномально высоким весной, в то время как его составляющая, Индекс текущего положения, упал и продолжает падение. В случае затяжной войны мы прогнозируем, что ожидания украинцев относительно развития экономики Украины продолжат ухудшаться, как и в целом Индекс потребительских настроений", - отмечают аналитики.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 36,7, что на 4,2 п. ниже уровня этого показателя в мае. Индекс экономических ожиданий в июне уменьшился на 18,9 п. и составляет 94,8 п.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 4,6 п. и составляет 142,7. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,4 п. и составляет 182,4 п. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 4 п. и составляет 152,1.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинакова. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.