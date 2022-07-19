Економічні очікування українців погіршилися за останній місяць: що стало причиною

Як зазначають аналітики Info Sapiens, у червні продовжується тенденція зменшення піднесення в економічних настроях, яке спостерігалося на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Лише за рахунок цього Індекс споживчих настроїв був аномально високим навесні, у той час як його складова, Індекс поточного становища, впав і продовжує падіння. У випадку затяжної війни ми прогнозуємо, що очікування українців щодо розвитку економіки України продовжать погіршуватися, як і загалом Індекс споживчих настроїв", - зазначають аналітики.

Індекс поточного становища зменшився і складає 36,7, що на 4,2 п. нижче за рівень цього показника у травні. Індекс економічних очікувань у червні зменшився на 18,9 п. та складає 94,8 п.

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 4,6 п. та складає 142,7. Індекс інфляційних очікувань зріс на 4,4 п. та складає 182,4 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 4 п. та складає 152,1.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.