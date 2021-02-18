Эконалог должен тратиться на модернизацию предприятий, а не уходить в никуда, - нардеп

"Только в Мариуполе два комбината платят сотни миллионов гривен (эконалога, - ред.) в год. Так оставьте эти миллионы хотя бы в городе, чтобы использовать исключительно только на экологию, а не на какие-то непонятные вещи. Сегодня деньги экологические падают в госбюджет, и никто не знает, на что они расходуются", - рассказал Магера.

Он также подчеркнул, что в условиях нынешнего кризиса у промышленных предприятий нет достаточных средств для проведения экомодернизации.

При этом в Минэкологии бизнесу не предлагают никаких стимулирующих инструментов или поддержки от государства.

"Министерство защиты окружающей среды стало на защиту нашего государственного бюджета! То есть, это министерство скорее можно назвать министерством финансов. Все настроено исключительно на пополнение бюджета. Но не на защиту экологии", - сказал Магера.

Депутат напомнил: ранее уже использовалась практика, когда деньги от эконалога оставались в распоряжении предприятий, и это позитивно сказалось наэкологической ситуации.

"Еще при президенте Кучме проводился эксперимент в горно-металлургическом комплексе. Экологические деньги, которые заплатили предприятия-загрязнители, оставили в распоряжении предприятий. И были колоссальные скачки вперед в плане модернизации", - рассказал Магера.

