Екоподаток повинен витрачатися на модернізацію підприємств, а не йти в нікуди, - нардеп

"Тільки в Маріуполі два комбінати платять сотні мільйонів гривень (екоподатку, - ред.) в рік. Так залиште ці мільйони хоча б в місті, щоб використовувати виключно тільки на екологію, а не на якісь незрозумілі речі. Сьогодні екологічні гроші падають у держбюджет, і ніхто не знає, на що вони витрачаються", - розповів Магера.

Він також підкреслив, що в умовах нинішньої кризи у промислових підприємств немає достатніх коштів для проведення екомодернізації.

При цьому в Мінекології бізнесу не пропонують жодних стимулюючих інструментів або підтримки від держави.

"Міністерство захисту навколишнього середовища стало на захист нашого державного бюджету! Тобто, це міністерство скоріше можна назвати міністерством фінансів. Все налаштовано виключно на поповнення бюджету. Але не на захист екології", - сказав Магера.

Депутат нагадав, що раніше вже використовувалась практика, коли гроші від екоподатку залишались у розпорядженні підприємств, і це позитивно позначилося на екологічній ситуації.

"Ще при президенті Кучмі проводився експеримент в гірничо-металургійному комплексі. Екологічні гроші, які заплатили підприємства-забруднювачі, залишили в розпорядженні підприємств. І були колосальні стрибки вперед в плані модернізації", - розповів Магера.