Для экомодернизации украинским предприятиям нужны миллиарды и десятилетия, - нардеп

Власть должна помочь промышленности с экомодернизацией предприятий, а не усиливать налоговое давление на них.

"На экомодернизацию нужно 4,1 млрд евро. И Европа шла к этому 30 лет. А чиновники, министры, премьер-министры, президент, офис президента и парламент - берут на себя невыполнимые обязательства, а потом хотят переложить их на плечи бизнеса. В законе №4167 (о промышленных выбросах, - ред.) четко указано повышение эконалогов сразу в 30 раз. Можете себе представить? Да, с экологией у нас плохо. Но с экономикой нашей страны ситуация вообще вопиющая", - рассказал Шахов.

По его мнению, повышение эконалога в ситуации нынешнего коронакризиса, уничтожит бизнес, который и без того имеет серьезные проблемы из-за кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

"Во всех европейских государствах в связи с пандемией государство помогает бизнесу. В Украине наоборот: мало того, что поднимает тарифы и по десять шкур живьем срывает с пенсионеров, врачей, учителей и пенсионеров. Так теперь решили напасть на бизнес", - добавил Шахов.