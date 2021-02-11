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Для екомодернізації українським підприємствам потрібні мільярди і десятиліття, - нардеп

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 15:25
Для екомодернізації українським підприємствам потрібні мільярди і десятиліття, - нардеп Фото: Сергій Шахов (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Влада повинна допомогти промисловості з екомодернізацією підприємств, а не посилювати податковий тиск на них.

Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На екомодернізацію потрібно 4,1 млрд євро. І Європа йшла до цього 30 років. А чиновники, міністри, прем'єр-міністри, президент, офіс президента і парламенту - беруть на себе нездійсненні зобов'язання, а потім хочуть перекласти їх на плечі бізнесу. У законі №4167 (про промислові викиди, - ред.) чітко зазначено підвищення екоподатків відразу в 30 разів. Можете собі уявити? Так, з екологією у нас погано. Але з економікою нашої країни ситуація взагалі кричуща", - розповів Шахов.

На його думку, підвищення екоподатку у ситуації нинішньої коронакризи, знищить бізнес, який і без того має серйозні проблеми через кризу, пов'язану з епідемією коронавірусу.

"У всіх європейських державах у зв'язку з пандемією держава допомагає бізнесу. В Україні навпаки: мало того, що піднімає тарифи і по десять шкур живцем зриває з пенсіонерів, лікарів, вчителів і пенсіонерів. Так тепер вирішили напасти на бізнес", - додав Шахов.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроекту від Мінекології "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" (№ 4167), які повинні бути враховані при його доопрацюванні.

Своєю чергою директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що прийняття запропонованого урядом законопроекту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання.

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