Для екомодернізації українським підприємствам потрібні мільярди і десятиліття, - нардеп

"На екомодернізацію потрібно 4,1 млрд євро. І Європа йшла до цього 30 років. А чиновники, міністри, прем'єр-міністри, президент, офіс президента і парламенту - беруть на себе нездійсненні зобов'язання, а потім хочуть перекласти їх на плечі бізнесу. У законі №4167 (про промислові викиди, - ред.) чітко зазначено підвищення екоподатків відразу в 30 разів. Можете собі уявити? Так, з екологією у нас погано. Але з економікою нашої країни ситуація взагалі кричуща", - розповів Шахов.

На його думку, підвищення екоподатку у ситуації нинішньої коронакризи, знищить бізнес, який і без того має серйозні проблеми через кризу, пов'язану з епідемією коронавірусу.

"У всіх європейських державах у зв'язку з пандемією держава допомагає бізнесу. В Україні навпаки: мало того, що піднімає тарифи і по десять шкур живцем зриває з пенсіонерів, лікарів, вчителів і пенсіонерів. Так тепер вирішили напасти на бізнес", - додав Шахов.