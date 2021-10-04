Екологічна катастфора. Біля узбережжя Каліфорнії стався масштабний розлив нафти

Біля узбережжя Південної Каліфорнії стався масштабний розлив нафти. Через що місцева влада заявила про екологічну катастрофу.

Про це повыдомляэ РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що на території 33,7 кв. км стався витік більше 450 тисяч літрів нафти.

Попередньою причиною розливу місцева влада називає прорив нафтової труби компанії Amplify Energy Corporatio, там повідомили, що трубопровід був перекритий, а решту нафти відкачано. Наразі водолази намагаються визначити причину.

У свою чергу берегова охорона США заявила про початок розслідування інциденту в якому братимуть участь кілька відомств.

Тим часом, у місті Хантінгтон-Біч заявляють про "значний екологічний вплив" розливу.