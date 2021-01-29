Экологи разработали новый план борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне

Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)

Масштабные пожара в Чернобыльской зоне в прошлом году стали причиной уничтожения сотен гектаров территории и заставили общество пересмотреть свое отношение к экологическим темам. Ведь когда экотема становится предметом манипуляций, возникают огромные риски пропустить масштабную угрозу для всей Европы по ряду более мелких информационных поводов.

Об этом заявили участники брифинга, который состоялся по инициативе Профессиональной ассоциации экологов Украины.

"Мы годами наблюдаем ситуацию, когда украинцы вместо того, что упредить катастрофу, страдают от последствий. Когда часть экологических проблем тонет в потоке других манипулятивных тем, процесс перекладывания ответственности забирает драгоценное время. Поэтому время действовать сообща, чтобы сохранить жизнь и здоровье! Время посмотреть на вызовы комплексно и с максимальной ответственностью каждого. Ведь когда бушует пожар, - что-то или кто-то (в большинстве случаев) ее спровоцировал", - отметила президент ассоциации Людмила Цыганок.

Именно поэтому экологи выступили за разработку плана, который поможет создать системный, согласованный и единый подход к пожарам. Этот план смогут использовать все ведомства и предприятия в зоне отчуждения и те, кого привлекают на тушение пожаров, также он станет основой для выделения бюджетного финансирования.

"План будет включать описание стратегии недопущения крупных пожаров в зоне отчуждения, описание задач, которые необходимо решить, описание рисков, опасностей, ответственности и порядка взаимодействия ведомств и отдельных предприятий. Ключевыми частями плана будет анализ текущей и прошлой ситуации, причин возникновения крупных пожаров и комплекс мероприятий, направленных на создание интегрированной системы предупреждения и тушения пожаров. Инструментами реализации плана будут улучшенное нормативное обеспечение, комплекс организационных и управленческих мероприятий, улучшенное бюджетное финансирование, обучение персонала, в том числе мерам индивидуальной безопасности, подготовка руководителей тушения пожаров различного уровня, а также широкое применение современных информационных технологий для мониторинга пожарных рисков, обеспечения готовности, обнаружения и тушения пожаров", - пояснил Сергей Зибцев, профессор кафедры лесоводства и руководитель Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался масштабный пожар. С ней боролись около тысячи специалистов и несколько сотен спецтехники.

Огонь охватил более 30 тысяч гектаров, уничтожил часть "рыжего леса", 12 заброшенных деревень и военный городок Чернобыль-2.

Причиной масштабного пожара назвали умышленный поджог сухостоя. Двое людей, подозреваемых в преступлении, были задержаны.