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Екологи розробили новий план для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 16:31
Екологи розробили новий план для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні
Фото: ліквідація лісової пожежі (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні торік стали причиною знищення сотень гектарів території і змусили суспільство переглянути своє ставлення до екологічних тем. Адже коли екотема стає предметом маніпуляцій, виникають величезні ризики пропустити масштабну загрозу для всієї Європи за низкою більш дрібних інформаційних приводів.

Про це заявили учасники брифінгу, який відбувся за ініціативи Професійної асоціації екологів України.

"Ми роками спостерігаємо ситуацію, коли українці замість упередити катастрофу, страждають від наслідків. Коли частина екологічних проблем тоне в потоці інших маніпулятивних тем, процес перекладання відповідальності забирає дорогоцінний час. Тому час діяти спільно, щоб зберегти життя і здоров’я! Час подивитися на виклики комплексно і з максимальною відповідальністю кожного. Адже коли вирує пожежа, - щось чи хтось (у більшості випадків) її спровокував", - зазначила президент асоціації Людмила Циганок.

Саме тому екологи виступили за розробку плану, який допоможе створити системний, узгоджений та єдиний підхід до пожеж. Цей план зможуть використовувати всі відомства та підприємства у зоні відчуження та ті, що залучаються на гасіння пожеж, також він стане основою для виділення бюджетного фінансування.

"План буде включати опис стратегії недопущення великих пожеж у зоні відчуження, опис задач, які необхідно вирішити, опис ризиків, небезпек, відповідальності та порядку взаємодії відомств та окремих підприємств. Ключовими частинами плану буде аналіз поточної та минулої ситуації, причин виникнення великих пожеж та комплекс заходів спрямованих на створення інтегрованої системи попередження та гасіння пожежами. Інструментами реалізації плану будуть покращене нормативне забезпечення, комплекс організаційних та управлінських заходів, покращене бюджетне фінансування, навчання персоналу, втому числі заходам індивідуальної безпеки, підготовка керівників гасіння пожеж різного рівня, а також широке застосування сучасних інформаційних технологій для моніторингу пожежних ризиків, забезпечення готовності, виявлення та гасіння пожеж", - пояснив Сергій Зібцев, професор кафедри лісівництва ННІ ЛіСПГ НУБіП України та керівник Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж.

Нагадаємо, 4 квітня в зоні відчуження Чорнобильської АЕС почалася масштабна пожежа. З нею боролися близько тисячі спеціалістів та декілька сотень спецтехніки.

Вогонь охопив понад 30 тисяч гектарів, знищив частину "рудого лісу", 12 покинутих сіл і військове містечко Чорнобиль-2.

Причиною масштабної пожежі назвали умисний підпал сухостою. Двоє людей, підозрюваних у злочині, були затримані.

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Новини України Суспільство пожежаЧорнобиль

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