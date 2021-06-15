ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Экологи планируют остановить добычу нефти в Арктике

Новина українською →
Арктика, Вторник 15 июня 2021 15:17
Экологи планируют остановить добычу нефти в Арктике Фото: в Арктике могут остановить добычу нефти (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Бурение для добычи нефти и газа в норвежской части Арктики могут остановить. Экологи готовят иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщает Bloomberg.

Иск планируют подать две крупные организации и шестеро частных лиц: они считают, что бурение в условиях климатического кризиса нарушает основные права человека.

В Норвегии активисты суд пока проиграли, однако теперь они собираются обратиться в ЕСПЧ.

Решение продолжить противостояние на европейском уровне принято на фоне успехов экологических организаций в Нидерландах, которым удалось добиться уступок от нефтяной компании Royal Dutch Shell, а также отчета Международного энергетического агентства (МЭА), указавшего на важность остановки работ на новых месторождениях.

Напомним, по последним данным, нефть подорожала до максимума за два года.

Отметим, в Европе одобрили план действий "до нулевого загрязнения воздуха, воды и почв".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Арктика нефть
NEWS
На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента
На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью