Экологи планируют остановить добычу нефти в Арктике

Бурение для добычи нефти и газа в норвежской части Арктики могут остановить. Экологи готовят иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщает Bloomberg .

Иск планируют подать две крупные организации и шестеро частных лиц: они считают, что бурение в условиях климатического кризиса нарушает основные права человека.

В Норвегии активисты суд пока проиграли, однако теперь они собираются обратиться в ЕСПЧ.

Решение продолжить противостояние на европейском уровне принято на фоне успехов экологических организаций в Нидерландах, которым удалось добиться уступок от нефтяной компании Royal Dutch Shell, а также отчета Международного энергетического агентства (МЭА), указавшего на важность остановки работ на новых месторождениях.