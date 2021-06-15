ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екологи планують зупинити видобуток нафти в Арктиці

Новость на русском →
Арктика, Вівторок 15 червня 2021 15:17
Екологи планують зупинити видобуток нафти в Арктиці Фото: в Арктиці можуть зупинити видобуток нафти (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Буріння для видобутку нафти і газу в норвезькій частині Арктики можуть зупинити. Екологи готують позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це повідомляє Bloomberg.

Позов планують подати дві великі організації і шестеро приватних осіб: вони вважають, що буріння в умовах кліматичної кризи порушує основні права людини.

У Норвегії активісти суд поки програли, проте тепер вони збираються звернутися до ЄСПЛ.

Рішення продовжити протистояння на європейському рівні прийнято на тлі успіхів екологічних організацій в Нідерландах, яким вдалося домогтися поступок від нафтової компанії Royal Dutch Shell, а також звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), який вказав на важливість зупинки робіт на нових родовищах.

Нагадаємо, за останніми данними, нафта подорожчала до максимуму за два роки.

Зазначимо, у Європі схвалили план дій "до нульового забруднення повітря, води та ґрунтів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Арктика нефть
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю