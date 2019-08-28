Экологи отметили инновационные проекты "Метинвеста"

Украинский бизнес все больше приобщается к проекту "Экотрансформация", а предприятия-загрязнители проводят модернизацию собственных мощностей с целью снизить вредные выбросы. Об этом сообщила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок, передает РБК-Украина.

В частности, эксперт назвала несколько успешных проектов, которые показывают, что работать, не нанося вреда экологии, можно.

"Мы, инициировав проект "Экотрансформация", преследовали цель стимулировать зеленые изменения. Сейчас в СМИ и обществе много говорится об экологических проблемах, о том, что Украина не выполняет свои природоохранные обязательства, что не хватает средств на "зеленую" модернизацию. Поэтому мы поставили перед собой цель находить проекты, которые показывают, что это возможно. И подтверждают, что есть только два пути: либо предприятие модернизируется, внедряет инновационные технологии, либо со временем у него не будет другого выбора, кроме как закрыть производство. Мы не хотим, чтобы производства закрывались. Мы за то, чтобы помочь предприятиям находить такие решения", - подчеркнула Цыганок.

По ее словам, сейчас в результате мониторинга Профессиональной ассоциации экологов удалось найти ряд успешных кейсов по внедрению "зеленых" технологий на украинских предприятиях.

Цыганок обратила внимание на опыт по внедрению инновационных технологий фармкомпаний "Фармак" и Мироновского завода по производству круп и комбикормов.

Кроме того, она напомнила, что холдинг "Метинвест" завершил двухлетний проект реконструкции аспирации в конвертерном цехе комбината "Азовсталь". Сейчас проходят пусконаладочные работы. Согласно предварительным измерениям, степень очистки соответствует лучшим европейским практикам, поэтому выбросы пыли в атмосферу гарантированно будут значительно ниже, чем раньше.

"Есть предприятия, которые не в ущерб для общин хотят, понимая весь тот вред, который наносит окружающей среде хозяйствование - находят решение, чтобы из года в год улучшать результаты в области экологизации. Модернизация – длительный процесс, который часто сопровождается различного рода неудобствами. Но если предприятия становятся на путь зеленых изменений и начинают уменьшать негативное влияние и давление на окружающую среду - это уже очень положительно для нашего государства. Это позволяет Украине все-таки выполнить природоохранные обязательства", - отметила Цыганок.