Екологи відзначили інноваційні проекти "Метінвесту"

Український бізнес все більше долучається до проекту "Екотрансформація", а підприємства-забруднювачі проводять модернізацію власних потужностей з метою знизити шкідливі викиди. Про це повідомила президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок, передає РБК-Україна.

Зокрема, експерт назвала кілька успішних проектів, які показують, що працювати, не завдаючи шкоди екології, можна.

"Ми, ініціювавши проект "Екотрансформація", мали на меті стимулювати зелені зміни. Зараз в ЗМІ і суспільстві багато йдеться про екологічні проблеми, про те, що Україна не виконує свої природоохоронні зобов'язання, що не вистачає коштів на "зелену" модернізацію. Тому ми поставили перед собою мету знаходити проекти, які показують, що це можливо. І підтверджують, що є тільки два шляхи: або підприємство модернізується, впроваджує інноваційні технології, або з часом у нього не буде іншого вибору, крім як закрити виробництво. Ми не хочемо, щоб виробництва закривалися. Ми за те, щоб допомогти підприємствам знаходити такі рішення", - підкреслила Циганок.

За її словами, зараз в результаті моніторингу Професійної асоціації екологів вдалося знайти ряд успішних кейсів щодо впровадження "зелених" технологій на українських підприємствах.

Циганок звернула увагу на досвід по впровадженню інноваційних технологій фармкомпаній "Фармак" та Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів.

Крім того, вона нагадала, що холдинг "Метінвест" завершив дворічний проект реконструкції аспірації в конвертерному цеху комбінату "Азовсталь". Зараз проходять пусконалагоджувальні роботи. Згідно з попередніми вимірюваннями, ступінь очищення відповідає найкращим європейським практикам, тому викиди пилу в атмосферу гарантовано будуть значно нижчими, ніж раніше.

"Є підприємства, які не в збиток для громад хочуть, розуміючи всю ту шкоду, яку завдає навколишньому середовищу господарювання - знаходять рішення, щоб з року в рік покращувати результати в області екологізації. Модернізація – тривалий процес, який часто супроводжується різного роду незручностями. Але якщо підприємства стають на шлях зелених змін і починають зменшувати негативний вплив і тиск на навколишнє середовище - це вже дуже позитивно для нашої держави. Це дозволяє Україні все-таки виконати природоохоронні зобов'язання", - зазначила Циганок.