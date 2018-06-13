Екологи назвали найбільш забруднені райони Києва

Шкідливі викиди автомобілів становлять 90% забруднення повітря Києва

У Києві найбільш забруднене повітря у місцях великий автомагістралей і 90% у столиці становлять шкідливі викиди автівок. Про це повідомили фахівці у Центральній геофізичній обсерваторії, передає "5 канал".

"Спостереження за забрудненням повітря обсерваторія ведена 16 постах у Києві. Основними забруднюючими речовинами у повітрі міста є формальдегід - це речовина другого класу небезпеки, та діоксин азоту - речовина третього класу небезпеки", - розповіла начальник лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Ніна Ротич.

Так, щодня фахівці обсерваторії для вимірювання рівня забрудненості повітря у Києві беруть зразки з ґрунту, асфальту та рослин восьми районів міста.

За результатами досліджень встановлено, що найбільш уражені ділянки - Бесарабська та Деміївська площі, бульвар Лесі Українки, проспект Перемоги і академіка Паладіна, вулиці Довженка, Попудренка, Скляренка та Оболонський проспект.

За словами екологів, нейтралізувати шкідливий вплив можуть зелені насадженні. Їх на одного киянина припадає 20 кв. м.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство екології завершує роботу над рейтингом найбільших забруднювачів навколишнього середовища.