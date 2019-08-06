Экологи используют для обвинений фейковую информацию, - глава УВЭА

Экологическое рейдерство и шантаж в последнее время часто используются в корпоративных войнах и политической борьбе. Такое мнение высказал глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков, передает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Такие явления, по мнению эксперта, возникают в связи с отсутствием методик, которые должны быть утверждены на уровне закона. Еще одной причиной он назвал отсутствие активности Минэкологии, направленной на поддержание инвестиционного климата.

По его мнению, часто организованное экологами и экологическими активистами блокирование проектов совпадает с нежеланием конкретного местного бизнеса, чтобы тот или иной проект развивался. Глава ассоциации привел пример Боржавы, где инвестор из Турции приступил к реализации проекта по строительству ветроэнергетической станции. Сейчас проект временно заблокирован, против него ведется несколько судебных процессов.

"Несмотря на то что в Минэкологии подтвердили, что в этом месте ветростанцию строить можно, проект может действительно остановиться, и ветростанция построена не будет", - отметил Конеченков.

Отмечается, что на местах экологи часто запугивают людей еще до начала реализации проекта. Утверждают, что возобновляемая энергетика наносит вред дикой природе и человеку, хотя во всем мире она по праву считается самой чистой, добавил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

По словам Конеченкова, случаи, когда компания, получив все необходимые экспертные заключения, в том числе экологические, приступает к реализации проекта, но тут возникают экологи и экологические активисты, которые их оспаривают, нередки.

"Часто это становилось причиной остановки процесса реализации новых проектов. При этом результаты имеющихся у инвесторов экспертиз позже подтверждали такие авторитетные организации, как ЕБРР или IFC. При проверке проектов они зачастую не находили таких грубых нарушений, на которых настаивали экологические организации", - сказал он.

При детальном изучении кейсов обнаруживалось, что нередко оппоненты - экологические организации - строили аргументацию на основании информации из интернета, откровенно использовали фейковую информацию, сказал Конеченков.

Для противодействия манипуляциям на теме экологии, которые в последнее время стали популярным инструментом шантажа, уничтожения бизнеса конкурентов, остановки новых инвестиционных проектов, в начале июля главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали Меморандум об обеспечении достоверной информации в сфере экологии. Среди подписантов: Professional Association of Ecologist of Ukraine, Ассоциация предприятий в области обращения с опасными отходами, Биоэнергетическая ассоциация Украины, Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация солнечной энергетики Украины и другие.