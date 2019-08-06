Екологи використовують для звинувачень фейковую інформацію, - глава УВЕА

Екологічне рейдерство і шантаж останнім часом часто використовуються в корпоративних війнах і політичній боротьбі. Таку думку висловив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков, передає РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Такі явища, на думку експерта, виникають у зв'язку з відсутністю методик, які повинні бути затверджені на рівні закону. Ще однією причиною він назвав відсутність активності Мінекології, спрямованої на підтримання інвестиційного клімату.

На його думку, часто організоване екологами та екологічними активістами блокування проектів збігається з небажанням конкретного місцевого бізнесу, щоб той чи інший проект розвивався. Голова асоціації навів приклад Боржави, де інвестор з Туреччини приступив до реалізації проекту з будівництва вітроенергетичної станції. Зараз проект тимчасово заблокований, проти нього ведеться кілька судових процесів.

"Незважаючи на те що в Мінекології підтвердили, що в цьому місці вітростанцію будувати можна, проект дійсно може зупинитися, і вітростанція побудована не буде", - зазначив Конеченков.

Наголошується, що на місцях екологи часто залякують людей ще до початку реалізації проекту. Стверджують, що відновлювана енергетика завдає шкоди дикій природі і людині, хоча у всьому світі вона по праву вважається найчистішою, додав голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

За словами Конеченкова, випадки, коли компанія, отримавши всі необхідні експертні висновки, в тому числі екологічні, приступає до реалізації проекту, але тут виникають екологи та екологічні активісти, які їх оскаржують, нерідкісні.

"Це часто ставало причиною зупинки процесу реалізації нових проектів. При цьому результати наявних у інвесторів експертиз пізніше підтверджували такі авторитетні організації, як ЄБРР або IFC. При перевірці проектів вони часто не знаходили таких грубих порушень, на яких наполягали екологічні організації", - сказав він.

При детальному вивченні кейсів виявлялося, що нерідко опоненти - екологічні організації - будували аргументацію на підставі інформації з інтернету, відверто використовували фейковую інформацію, сказав Конеченков.

Для протидії маніпуляціям на темі екології, які останнім часом стали популярним інструментом шантажу, знищення бізнесу конкурентів, зупинки нових інвестиційних проектів, на початку липня глави 16 профільних асоціацій України підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації у сфері екології. Серед підписантів: Professional Association of Ecologist of Ukraine, Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, Біоенергетична асоціація України, Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики України та інші.