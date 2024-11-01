Екологи б'ють на сполох через потенційну катастрофу в Балтійському морі: що сталось

Чим саме стурбовані екологи

Екологи з міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace стурбовані потенційною екологічною катастрофою, що може статись у Балтійському морі через використання старих танкерів для перевезення російської нафти.

За даними експертів, застарілі танкери з так званого "тіньового флоту" під час експорту нафти можуть суттєво нашкодити навколишньому середовищу.

Якщо під час транспортування станеться розлив нафти, це негативно позначиться, зокрема, на прибережних зонах:

Німеччини

Фінляндії

РФ

Результати проведеного спеціалістами дослідження показали, що ці судна часто перетинають охоронювані природні зони вздовж німецького узбережжя, загрожуючи низці міст і територій.

Одне із суден про які йдеться - 250-метровий танкер, що перевозить російську сиру нафту до Індії. Корабель, збудований у 2003 році, вже привертав увагу фахівців через технічні дефекти системи пожежогасіння та рятувального обладнання.

Екологи пояснюють: велика кількість танкерів з "тіньового флоту" РФ не мають "достатньої" страховки. Це означає, що у випадку розливу нафти постраждалі країни повинні будуть самі сплачувати всі збитки.

Крім того, такі танкери зареєстровані здебільшого в країнах із низькими стандартами безпеки й рідко проходять необхідні перевірки.

Виходячи з цього Greenpeace закликає німецький уряд посилити заходи безпеки, включаючи обов'язкове страхування суден і супроводження лоцманами.