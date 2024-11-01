Экологи бьют тревогу из-за потенциальной катастрофы в Балтийском море: что случилось

Чем именно обеспокоены экологи

Экологи из международной неправительственной природоохранной организации Greenpeace обеспокоены потенциальной экологической катастрофой, которая может произойти в Балтийском море из-за использования старых танкеров для перевозки российской нефти.

По данным экспертов, устаревшие танкеры так называемого "теневого флота" во время экспорта нефти могут существенно навредить окружающей среде.

Если при транспортировке произойдет разлив нефти, это негативно скажется, в частности, на прибрежных зонах:

Германии

Финляндии

РФ

Результаты проведенного специалистами исследования показали, что эти суда часто пересекают охраняемые природные зоны вдоль немецкого побережья, угрожая ряду городов и территорий.

Одно из судов, о которых идет речь - 250-метровый танкер, перевозящий российскую сырую нефть в Индию. Корабль, построенный в 2003 году, уже привлекал внимание специалистов из-за технических дефектов системы пожаротушения и спасательного оборудования.

Экологи объясняют: большое количество танкеров из "теневого флота" РФ не имеют "достаточной" страховки. Это означает, что в случае разлива нефти пострадавшие страны должны будут сами оплачивать все убытки.

Кроме того, такие танкеры зарегистрированы в большинстве своем в странах с низкими стандартами безопасности и редко проходят необходимые проверки.

Исходя из этого Greenpeace призывает немецкое правительство ужесточить меры безопасности, включая обязательное страхование судов и сопровождение лоцманами.