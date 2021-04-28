Экоинспекция не должна иметь неограниченные полномочия, она должна сотрудничать с бизнесом, - EBA

"У ЕС нет примеров, когда один орган представляет все сферы экологического надзора и контроля и при этом имеет почти неограниченные полномочия, в том числе о проверках бизнеса", - отметила Бойко.

По ее словам, ключевым принципом успеха европейских стран в сфере защиты окружающей среды является сотрудничество между различными органами власти и бизнеса.

По мнению эксперта, при подготовке законодательства об экоконтроле, отечественным законодателям стоит учесть опыт Европы, в частности, что в странах ЕС экоинспекция не имеет правоохранительного статуса, все результаты ее проверок являются публичными и в открытом доступе, квалификационные требования к инспекторам четко определены, а контроль за субъектами хозяйствования и за природными территориями осуществляется различными органами.

"В Украине, 80% уголовных правонарушений в сфере окружающей среды связаны именно с незаконным использованием природных ресурсов (лесные рубки, браконьерство, добыча полезных ископаемых), и именно они, как отмечает Госэкоинспекция, наносят больше всего убытков государству. Поэтому, предлагаем оставить контроль за предприятиями в сфере действия действующего законодательства и способствовать развитию природоохранной функции экоинспекции", - подчеркнула Бойко.

Она также отметила, что компании в странах ЕС имеют право получить от экоинспекции предупреждение и время на исправление, а также возможность административного обжалования решения инспектора.

По мнению эксперта, таким арбитром в Украине может выступить Государственная регуляторная служба.