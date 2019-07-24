Экоинспекция де-факто не выполняет свои функции, - эксперт

В сегодняшнем состоянии незавершенной реформы в сфере экологии государственная экологическая инспекция де-факто не выполняет свою основную функцию. Об этом заявила на заседании общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов эколог, глава общественного формирования "Экопатруль" Татьяна Лампика, передает РБК-Украина.

"Экоинспекцию можно назвать important, то ли "импотент", то ли "очень важный" – я никак не могу понять… Никто не может ничего проверять и фиксировать нарушения, даже если они есть", – констатировала она.

Эколог рассказала о массе "несостыковок" в деятельности экологической инспекции, правоохранительных органов и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Если общественность видит нарушения просто в поле, она не понимает, кого она должна вызывать. Например, такой орган как ГСЧС, который должен был бы вызывать экологическую инспекцию, к сожалению, не может найти с ней контакт. Потому что ГСЧС работает круглосуточно, а инспекция – с 9 до 18 часов. Нужно сделать отдельную заявку, чтобы инспекция приехала в нерабочее время. Если нужно задействовать и полицию, то начинается вообще что-то страшное. Когда работнику полиции говоришь, что это статья 236 – "нарушение экологической безопасности" – и ты пишешь заявление на статью 236, полицейский открывает дело, например, по статье 276 – "нарушение правил безопасности труда", – пояснила Лампика.

По ее словам, эти нестыковки приводят к тому, что сделать ничего невозможно, и даже если дело доходит до суда, суд говорит: "Мы вообще не понимаем, о чем вы говорите".

"Необходимо либо закончить эту реформу, либо начать новую в рамках реформ правоохранительных органов. Необходимо наладить взаимодействие между инспекцией, полицией и ГСЧС", - убеждена эколог.

Лампика также подчеркнула необходимость создания в Украине экологических постов и организации эффективного экологического мониторинга.