Екоінспекція де-факто не виконує свої функції, - експерт

В сьогоднішньому стані незавершеної реформи у сфері екології державна екологічна інспекція де-факто не виконує свою основну функцію. Про це заявила на засіданні громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів еколог, голова громадського формування "Екопатруль" Тетяна Лампіка, передає РБК-Україна.

"Екоінспекцію можна назвати important, чи то "імпотент", чи то "дуже важливий" – я ніяк не можу зрозуміти... Ніхто не може нічого перевіряти та фіксувати порушення, навіть якщо вони є", – констатувала вона.

Еколог розповіла про масу "нестиковок" в діяльності екологічної інспекції, правоохоронних органів та Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Якщо громадськість бачить порушення просто в полі, вона не розуміє, кого вона повинна викликати. Наприклад, такий орган як ДСНС, який мав би викликати екологічну інспекцію, на жаль, не може знайти з нею контакт. Тому що ДСНС працює цілодобово, а інспекція – з 9 до 18 годин. Треба зробити окрему заявку, щоб інспекція приїхала в неробочий час. Якщо потрібно задіяти поліцію, то починається взагалі щось страшне. Коли працівнику поліції кажеш, що це стаття 236 – "порушення екологічної безпеки" – і ти пишеш заяву на статтю 236, поліцейський відкриває справу, наприклад, за статтею 276 – "порушення правил безпеки праці", – пояснила Лампіка.

За її словами, ці суперечності призводять до того, що зробити нічого неможливо, і навіть якщо справа доходить до суду, суд каже: "Ми взагалі не розуміємо, про що ви говорите".

"Потрібно або закінчити цю реформу, або почати нову в рамках реформ правоохоронних органів. Необхідно налагодити взаємодію між інспекцією, поліцією і ДСНС", - переконана еколог.

Лампіка також підкреслила необхідність створення в Україні екологічних постів і організації ефективного екологічного моніторингу.