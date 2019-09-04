Эксначальника Госслужбы по делам ветеранов будут судить за растрату 22 млн гривен

Следователи киевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) передали в суд материалы дела о служебной халатности бывшего руководителя Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

Отмечается, что госслужащий ненадлежаще исполнил бюджетную программу по психологической реабилитации біців АТО, что повлекло тяжкие последствия государству в сумме 22 млн гривен.

Установлено, что бывший руководитель службы не контролировал выполнение условий договоров о закупке за государственные средства соответствующих услуг. По данным ГБР, в 2015 году Госслужба по делам ветеранов заключила договоры о финансировании услуг по реабилитации с компаниями. Последние, с целью присвоения бюджетных средств предоставили неправдивые сведения относительно количества участников АТО, которые прошли реабилитацию.

Госслужащего задержали в апреле 2019. Согласно распоряжению Кабмина № 811-р от 10 сентября 2014, должность руководитель службы на тот момен занимал полковник запаса Артур Деревянко.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, Кабинет министров Украины 14 августа принял решение о выплате 18,6 миллиона гривен для оказания единовременной денежной помощи членам семей лиц, которые погибли во время участия в антитеррористической операции, а также лицам, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в АТО.