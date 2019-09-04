ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксначальника Госслужбы по делам ветеранов будут судить за растрату 22 млн гривен

Новости » Общество    04.09.2019 - 08:50
Эксначальника Госслужбы по делам ветеранов будут судить за растрату 22 млн гривен
Фото: задержание госслужащего (dbr.gov.ua)

Руководитель фактически разрешил присвоить деньги на реабилитацию АТОвцев

Следователи киевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) передали в суд материалы дела о служебной халатности бывшего руководителя Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

Отмечается, что госслужащий ненадлежаще исполнил бюджетную программу по психологической реабилитации біців АТО, что повлекло тяжкие последствия государству в сумме 22 млн гривен.

Установлено, что бывший руководитель службы не контролировал выполнение условий договоров о закупке за государственные средства соответствующих услуг. По данным ГБР, в 2015 году Госслужба по делам ветеранов заключила договоры о финансировании услуг по реабилитации с компаниями. Последние, с целью присвоения бюджетных средств предоставили неправдивые сведения относительно количества участников АТО, которые прошли реабилитацию.

Госслужащего задержали в апреле 2019. Согласно распоряжению Кабмина № 811-р от 10 сентября 2014, должность руководитель службы на тот момен занимал полковник запаса Артур Деревянко.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, Кабинет министров Украины 14 августа принял решение о выплате 18,6 миллиона гривен для оказания единовременной денежной помощи членам семей лиц, которые погибли во время участия в антитеррористической операции, а также лицам, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в АТО.

Минветеранов уполномочили вести Единый реестр участников АТО Кабмин выделил почти 19 млн гривен пострадавшим участникам АТО
Новости Украины ГБРНовости АТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь