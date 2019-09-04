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Ексначальника Держслужби у справах ветеранів судитимуть за розтрату 22 млн гривень

Новини » Суспільство    04.09.2019 - 08:50
Ексначальника Держслужби у справах ветеранів судитимуть за розтрату 22 млн гривень
Фото: затримання держслужбовця (dbr.gov.ua)

Керівник фактично дозволив привласнити гроші на реабілітацію АТОвців

Слідчі київського територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) передали до суду матеріали справи про службову недбалість колишнього керівника Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Генеральну прокуратуру України.

Зазначається, що держслужбовець неналежно виконав бюджетну програму з психологічної реабілітації біців АТО, що спричинило тяжкі наслідки державі у сумі 22 млн гривень.

Встановлено, що колишній керівник служби не контролював виконання умов договорів про закупівлю за державні кошти відповідних реабілітаційних послуг. За даними ГБР, у 2015 році Держслужба у справах ветеранів уклала договори про фінансування послуг з реабілітації із компаніями. Останні, з метою привласнення бюджетних коштів, надали неправдиві відомості щодо кількості учасників АТО, які пройшли реабілітацію.

Держслужбовця було затримано у квітні 2019. Згідно із розпорядженням Кабміну № 811-р від 10 вересня 2014, посаду керівник служби на той момен обіймав полковник запасу Артур Дерев'янко.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 14 серпня ухвалив рішення про виплату 18,6 мільйона гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в АТО.

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